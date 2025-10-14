Курс евро провалился почти на 1,24 рубля, доллар теряет почти 90 копеек

Центральный Банк России с 15 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1190 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,9589 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 89,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,6816 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 123,65 копейки.