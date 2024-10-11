Курс евро провалился почти на 1,4 рубля, доллар просел на 1,17 рубля

Центральный Банк России с 12 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4752 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,70 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,0686 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 117,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,1095 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 139,79 копейки.