Курс евро провалился почти на 1,48 рубля, доллар теряет почти 45 копеек

Центральный Банк России с 14 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7933 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,89 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,3420 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 44,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9017 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 147,74 копейки.