Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар просел на 1,57 рубля

Центральный Банк России с 26 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8002 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,6318 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 157,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9403 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 157,59 копейки.