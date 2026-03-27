Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар снизился почти на 99 копеек

Центральный Банк России с 28 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7301 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1443 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,4247 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 157,91 копейки.