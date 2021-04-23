Курс евро провалился почти на 1,6 рубля, а доллар потерял 1,3 рубля

Центральный банк России с 24 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,0893 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 133,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4676 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 157,47 копейки.