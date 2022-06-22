Курс евро провалился почти на 1,63 рубля, доллар потерял почти 1,43 рубля

Центральный Банк России с 23 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,2788 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 142,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,8307 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 162,59 копейки.