Курс евро провалился почти на 1,72 рубля, доллар ослаб почти на 69 копеек

Центральный банк России с 15 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,0926 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 68,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,2481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 171,75 копейки.