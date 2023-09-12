Курс евро провалился почти на 1,97 рубля, доллар похудел на 1,8 рубля

Центральный Банк России с 13 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,7035 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 180,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,5646 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 196,86 копейки.