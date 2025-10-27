Курс евро провалился почти на 2,06 рубля, доллар просел почти 1,99 рубля

Центральный Банк России с 28 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0648 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,31 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,9848 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 198,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0233 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 205,87 копейки.