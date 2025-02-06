Курс евро провалился почти на 2,25 рубля, доллар потерял почти 1,15 рубля

Центральный Банк России с 7 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,0503 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,9104 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 114,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,6751 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 224,64 копейки.