Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 17:40
Курс евро провалился почти на 3,08 рубля, доллар потерял почти 1,52 рубля
Центральный Банк России с 1 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0928 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,55 копейки.
Официальный курс доллара в размере 80,3163 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 151,84 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,8751 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 307,63 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Скоро в эфире22:20«Алхимик». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:15«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)00:05«Выжить в Чернобыле». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 3,08 рубля, доллар потерял почти 1,52 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений