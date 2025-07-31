Курс евро провалился почти на 3,08 рубля, доллар потерял почти 1,52 рубля

Центральный Банк России с 1 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0928 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3163 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 151,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,8751 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 307,63 копейки.