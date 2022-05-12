Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 16:15
Курс евро провалился почти на 3,85 рубля, доллар просел почти на 3,05 рубля
Центральный банк России с 13 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 65,7916 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 304,73 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,7835 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 384,79 копейки.
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Анна
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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
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На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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