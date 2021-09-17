Курс евро растёт к доллару в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста на 3-4% за четыре дня, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

На рынке нефти сегодня утром наблюдается коррекционное снижение цен после роста в течение предыдущих четырёх торговых сессий. Так, нефть марки Brent подорожала на 3,7%, а WTI – на 4%. Такому росту способствовал ряд факторов, основными из которых являются последствия ураганов «Ида» и «Николас».

По словам аналитиков «Commerzbank», которые приводит газета «Wall Street Journal», рынок сейчас испытывает дефицит предложения, отчасти из-за всё ещё существующих ограничений добычи ОПЕК+.

Как пишет 1prime.ru, также сохраняются опасения по поводу перебоев в поставках в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Эксперты «Commerzbank» ожидают, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.

Сегодня утром курс доллара снижается к евро в рамках коррекции, а к иене, наоборот, растёт, сохраняя динамику четверга, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро, тем временем, растёт к доллару в рамках коррекции. Давление на европейскую валюту в четверг оказала слабая статистика по региону. Так, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне, тогда как эксперты прогнозировали увеличение профицита торгового баланса до 30,2 миллиарда евро.