Курс евро растёт по отношению к доллару

Нефтяные цены слабо поднимаются сегодня на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США.

Согласно отчёту API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Как пишет finmarket.ru, министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17.30 мск.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тысяч баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

«Усиливающиеся ожидания, что цикл подъёма ставки ФРС ещё не завершён, и укрепление доллара, создают серьёзные сложности для нефтяного рынка, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». – Однако, поскольку фундаментальные для нефти факторы остаются конструктивными, любое снижение цен, по нашему мнению, будет краткосрочным».

По данным Московской биржи, доллар США немного дешевел в самом начале торгов, рубль был стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,1125 рубля (-19 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,6 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар уже дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,3561 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил 5,36 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 31,71 копейки и составил 102,6821 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 23,76 копейки, евро просел на 7,09 копейки.

Курс евро растёт по отношению к доллару в среду утром перед публикацией данных о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.