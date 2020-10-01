Курс евро рухнул на 1,7 рубля, доллар потерял 1,5 рубля

Центральный банк России со 2 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,2774 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 150,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7237 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 170,65 копейки.