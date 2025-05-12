Курс евро рухнул на 2,03 руля, доллар прибавил почти 3 копейки

Центральный Банк России с 13 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1789 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,8883 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1117 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 203,22 копейки.