Курс евро рухнул на 4,04 рубля, доллар обвалился почти на 3,52 рубля

Центральный банк России с 21 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,8862 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 351,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,8953 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 404,05 копейки.