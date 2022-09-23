Курс евро рухнул почти на 2,5 рубля, доллар просел на 1,7 рубля

Центральный Банк России с 24 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,1006 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 173,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 56,4751 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 246,37 копейки.