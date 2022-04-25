Курс евро рухнул почти на 2,56 рубля, доллар потерял 14 копеек

Центральный банк России с 26 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 73,3611 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,4651 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 255,98 копейки.