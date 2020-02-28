Курс евро скаканул на 2 рубля, а доллар подрос на 1,4 рубля

Центральный банк России с 29 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 66,9909 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 138,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,7235 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 207,77 копейки.