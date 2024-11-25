Курс евро скаканул почти на 1,45 рубля, доллар прибавил 1,21 рубля

Центральный Банк России с 26 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,2057 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,7908 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 121,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 108,8705 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 144,53 копейки.