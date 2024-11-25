Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 17:15
Курс евро скаканул почти на 1,45 рубля, доллар прибавил 1,21 рубля
Центральный Банк России с 26 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,2057 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,30 копейки.
Официальный курс доллара в размере 103,7908 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 121,47 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 108,8705 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 144,53 копейки.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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