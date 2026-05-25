Курс евро скаканул вверх на 2,9 рубля, доллар вырос почти на 34 копейки

Центральный Банк России с 26 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,5317 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,94 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,5460 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 33,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4493 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 290,48 копейки.