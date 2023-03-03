Курс евро снижается на 14 копеек, доллар потерял одну копейку

Центральный Банк России с 4 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4592 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0469 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,28 копейки.