Курс евро снижается на 15 копеек

Центральный Банк России с 14 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1523 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,1944 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5575 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,38 копейки.