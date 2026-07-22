Курс евро снижается на 15 копеек, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный Банк России с 23 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5782 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,09 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4756 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,24 копейки.