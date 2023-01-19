Курс евро снижается на 18 копеек, доллар теряет почти 3 копейки

Центральный Банк России с 20 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,8467 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,4058 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,24 копейки.