Курс евро снижается на 32 копейки, доллар ослаб почти на 22 копейки

Центральный Банк России с 8 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,5654 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,8131 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,22 копейки.