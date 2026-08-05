Курс евро снижается на 39 копеек, доллар потерял почти 20 копеек

Центральный Банк России с 6 августа 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9684 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,07 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9293 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1901 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 39,23 копейки.