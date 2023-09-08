Курс евро снижается на 39 копеек, доллар теряет 27 копеек

Центральный Банк России с 9 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,9241 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8872 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 39,04 копейки.