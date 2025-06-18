Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 17:42
Курс евро снижается на 44 копейки
Центральный Банк России с 19 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8728 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,82 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,7174 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,39 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,3093 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,55 копейки.
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