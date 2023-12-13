Курс евро снижается на 45 копеек, доллар теряет 32 копейки

Центральный Банк России с 14 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,8926 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,9500 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,30 копейки.