Курс евро снижается на 47 копеек, доллар теряет 23 копейки

Центральный Банк России с 20 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8605 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4839 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8380 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,13 копейки.