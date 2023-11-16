Курс евро снижается на 54 копейки, доллар потерял почти 51 копейку

Центральный Банк России с 17 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,9466 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 50,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5921 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,13 копейки.