Курс евро снижается на 76 копеек, доллар теряет почти 66 копеек

Центральный Банк России с 12 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,9846 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0769 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 76,40 копейки.