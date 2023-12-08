Курс евро снижается на 97 копеек, доллар теряет почти на 93 копейки

Центральный Банк России с 9 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,6402 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 92,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8409 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 97,22 копейки.