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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 10:30

Курс евро снижается по отношению к доллару

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, инвесторы обсуждают вероятность увеличения поставок «чёрного золота» из России в Китай, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне перспектив увеличения «чёрного золота» в Китае за счёт российских поставок. По данным СМИ, Китай обсуждает с РФ покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.

«Это было бы признаком укрепления энергетических связей между ними, и могло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти», — прокомментировал газете «Wall Street Journal» аналитик «NAB» Тейлор Ньюджент.

Курс евро в пятницу утром коррекционно снижается по отношению к доллару после сильного роста торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта дешевеет к американской после достижения двухнедельного максимума накануне после того, как в четверг Европейский центробанк опубликовал протокол заседания, в котором говорилось о высокой вероятности повышения учётной ставки в июле из-за опасений по поводу инфляции.

А в это время Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро, говорится в сообщении регулятора. «Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты, напомнил регулятор.

ЦБ пояснил, что разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

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