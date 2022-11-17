Курс евро снижается почти на 10 копеек, доллар подрос на 4 копейки

Центральный Банк России с 18 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3894 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5712 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,63 копейки.