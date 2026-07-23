Курс евро снижается почти на 16 копеек, доллар потерял 7 копеек

Центральный Банк России с 24 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5826 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,44 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4049 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4443 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,91 копейки.