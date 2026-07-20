Курс евро снижается почти на 35 копеек, доллар теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 20 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5698 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3159 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5542 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,56 копейки.