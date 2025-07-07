Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 12 копеек

Центральный Банк России с 8 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9808 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7185 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92.4138 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,65 копейки.