Мурманская область. Арктика (16+)07.07.25 17:36
Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 12 копеек
Центральный Банк России с 8 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9808 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,39 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,7185 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,69 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92.4138 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,65 копейки.
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