Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 59 копеек

Центральный Банк России с 19 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0137 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,1524 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2683 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,75 копейки.