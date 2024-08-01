Курс евро снижается почти на 67 копеек, а доллар потерял почти 33 копейки

Центральный Банк России со 2 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7918 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,7833 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8499 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 66,50 копейки.