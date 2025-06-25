Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 17:30
Курс евро снижается почти на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек
Центральный Банк России с 26 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9069 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,88 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,1959 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,33 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,0599 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,71 копейки.
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