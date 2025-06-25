Курс евро снижается почти на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 26 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9069 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,88 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,1959 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0599 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,71 копейки.