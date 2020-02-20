Курс евро снизился на 1 копейку, доллар вырос на 5 копеек

Центральный банк России с 21 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,7413 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7705 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,18 копейки.