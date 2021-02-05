Мурманская область. Арктика (16+)05.02.21 13:35
Курс евро снизился на 1 рубль, а доллар потерял почти 62 копейки
Центральный банк России с 6 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,1107 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,86 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,8850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 103,56 копейки.
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