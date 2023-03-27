Курс евро снизился на 10 копеек, доллар вырос почти на 12 копеек

Центральный Банк России с 28 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,5662 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,2913 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,10 копейки.