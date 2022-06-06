Курс евро снизился на 1,05 рубля, доллар теряет почти 86 копеек

Центральный банк России с 7 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,1094 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 85,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,8669 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 105,22 копейки.