Курс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный Банк России с 19 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3741 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,4484 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,28 копейки.