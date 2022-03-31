Курс евро снизился на 1,2 рубля, доллар потерял почти 68 копеек

Центральный банк России с 1 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 83,4097 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 67,54 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 92,4930 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 120,30 копейки.